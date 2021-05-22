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CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Bayrağı yere fırlattı

CHP’li Belediye Başkanı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde büyük bir saygısızlığa imza attı. Karaca'nın üstüne çıktığı arabadan yol kenarlarına fırlatması görenlerin ve izleyenlerin yoğun tepkisine neden oldu.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Bayrağı yere fırlattı

CHP'li isimlerin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP'li Belediye Başkanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde büyük bir saygısızlığa imza attı.

Karaca üstüne çıktığı kamyon kasasından yol kenarına fırlattı. Vatandaşlar yerlere atılan bayrakları yerden kaldırdı. Karaca'nın skandalına tepki yağdı.

TATİLCİNİN ARACINI TEKMELEMİŞTİ

CHP'li Karaca geçen yık trafikte tartışma yaşadığı bir tatilcinin aracını tekmelemişti. Alim Karaca 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten ifade vermişti.

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