Son dakika: FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede! Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı toplantıda, FETÖ tezgahı bir provokasyona imza atıldı. Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan skandal bir soru sordu ve o sırada kaydettiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Anadolu Ajansı o muhabirin işine son verdi ve Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulundu. Yapılan incelemede Turan'ın ağabeyi ve ablasının FETÖ bağlantısına rastlanırken, yaşanan provokasyon ile 2016'daki FETÖ'nün Karlov sukastı arasında çarpıcı benzerlikler ortaya çıktı. FETÖ tezgahına art arda tepkiler geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN