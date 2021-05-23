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Yeni bir kaos planı mı devrede? Türkiye’ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor?

A Haber
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Giriş: 23.05.2021 12:09
Güncelleme:23.05.2021 12:16
FETÖ ve PKK Üzerinden yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Asıl hedeflenen ne? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "Plan devreye sokulmaya çalışılıyor, “Erdoğan’ı yenebilmek için her yol mubahtır” kendi tabanlarını böyle yönetmeye çalışıyorlar." dedi. Çavuşoğlu, "Son zamanlarda ortaya çıkan bütün bu hadiselerin mutlaka bir arka planı var. Çünkü Türkiye cumhuriyetinin ikinci yüzyılına doğru bir kapı aralıyor. Türkiye son 20 yıldır atmış olduğu adımlarla Türkiye ayağa kalktı yürümeye başladı.Tüm saldırılara karşı Türkiye masada varlık gösteriyor, bölgesinde yaşanan hiçbir olaya kayıtsız kalmıyor!" ifadelerini kullandı.
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