FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı

AA MUHABİRİNİN PROVOKASYONU

TRT'nin canlı yayınında Karlov suikastı gösterilmek istendi. Şimdi o AA muhabirinin sorusu soru değil. Bunun soru olduğunu iddia eden kim varsa açıkça gazeteciliği bilmiyordur. Ekonomi muhabiri olduğu iddia ediliyor. Siyasi bir soru sormak istiyor ama soru da değil. Bir canlı bomba gibi pimi çekilmiş canlı bomba gibi ortaya çıkmış. Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre AA muhabiri 2013'te Yenibosna'da FETÖ/PYD medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir.