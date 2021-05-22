FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı
Ağabeyi ve ablasının FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan eski AA muhabiri Musab Turan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan bir soru yöneltti. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank durumu FETÖ tezgahı Fuat Avni olayına benzeterek Türkiye’nin terör örgütlerine ve suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek gereken cevabı verdi. Yaşananlar sonrası A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bu süreçte yapılan provokasyonlara dikkat çekti. Kenan Kıran, geçmişte AK Parti’yi devirmeye yönelik saldırı girişimlerinin bugün de benzerlerinin tezgahlandığına dikkat çekti. Kenan Kıran, “Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, eski AA muhabirinin 2013’te Yenibosna’da FETÖ/PDY medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir.” ifadelerini kullandı.
Bugün sahneye konan provokasyonlara atıfta bulunan Kenan Kıran, AK Parti hükümetinin geçmişte de benzer yollarla devrilmek istendiğine vurgu yaptı.
17-25'i, Gezi kalkışmasını, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Kıran, "FETÖ'nün canlı bombaları gazeteci kılığı altında Cumhurbaşkanımız yurt dışından gelen ülke başbakanıyla basın toplantısı yaparken yasa dışı ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanımıza sorular soruyordu.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran
Haşhaşi geleneğinden gelen insanlar uluslararası bir toplantıda ülke başbakanları ile yapılan toplantıda sorular soruyordu ve Cumhurbaşkanımız bu gazeteci kılıklı haşhaşilerin, teröristlerin sorularını cevaplıyordu. Aynısını biz bugün tekrar yaşıyoruz.
KUYTUL'UN İTİKAF PROVOKASYONU
Ramazan ayında hepimiz gördük. Ülke güvenliği için sağlık açısından pandemi önlemleri çerçevesinde camilerde itikaf yapılmaması istendi. İtikaf hepimiz biliyoruz ki gizli olur, sağlıklı bir ortam varsa yapılır. Alparslan Kuytul isimli bir kişi camide canlı yayında itikaf yapmaya çalıştı. Yani birinci adım olarak Ramazan ayında Alparslan Kuytul'u öne çıkardılar, itikaf üzerinden İslami duyara sahip olduğu iddia edilen ve yeni kurulan partilerle göbek bağında olan isimler bu olayı eleştirdiler. Ülkemiz pandemi sürecinden geçerken bir kişinin itikafta canlı yayında bulunması Türkiye'ye yönelik bir operasyondu." dedi.
Kenan Kıran'ın açıklamaları şöyle:
SEDAT PEKER FUAT AVNİ BENZERLİĞİ
"Son dönemlerde görüyoruz bir mafya lideri, uluslararası suç örgütü liderinin üzerinden muhalefet yapılıyor. 17-25 Aralık darbe girişiminde Fuat Avni diye FETÖ'nün bir ortak hesabı vardı. Buradan yaptığı açıklamalar FETÖ'nün muhalefet partileri tarafından gerçekmiş gibi sunuluyordu. Ve Sedat Peker isimli mafya lideri üzerinden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon başlatıldı.
AKŞENER'İN "NETANYAHU" BENZETMESİ
Yine bakıyoruz Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'e karşı ciddi bir çıkışta bulundu. Kudüs'e Filistin'e sahip çıktı ve Türkiye'deki tüm muhalefet partileri Erdoğan'ı ya da ülkemizin bu politikasına destek verirken ne hikmetse milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin lideri Cumhurbaşkanımızı İsrail'in işgalci rejimin başbakanı çocukları katleden Netanyahu'yla eş değer tuttu.
Tesadüfe bakar mısınız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 88 oy aldığı İkizdere'de bir yere giderek Cumhurbaşkanı'na hakaretin ardından provokasyona girişti.
AA MUHABİRİNİN PROVOKASYONU
TRT'nin canlı yayınında Karlov suikastı gösterilmek istendi. Şimdi o AA muhabirinin sorusu soru değil. Bunun soru olduğunu iddia eden kim varsa açıkça gazeteciliği bilmiyordur. Ekonomi muhabiri olduğu iddia ediliyor. Siyasi bir soru sormak istiyor ama soru da değil. Bir canlı bomba gibi pimi çekilmiş canlı bomba gibi ortaya çıkmış. Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre AA muhabiri 2013'te Yenibosna'da FETÖ/PYD medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir.
Biz kişinin abisi ya da ablasından dolayı FETÖ'cü olarak suçlayamayız. Suç bireyseldir ama 2013'te Yenibosna'da FETÖ/PDY mensuplarıyla bu şahıs neden toplantı yapmıştır? Neden daha sonra 'ben bu yapıdan ayrıldım' demiştir ve 10 sene sonra ortaya çıkıp iki bakanın bulunduğu ortamda canlı yayın yapmıştır? AA'nın en büyük özelliği tarafsız olması ve sorularında haberlerinde yorum olmamasıdır.
3.5 yaşında olduğunu iddia ettiği çocuğu bile siyasete alet etti, soru soru değildi. Dikkat ettiyseniz bilgisayarının yanına düzeneği kurmuş, cep telefonunu ayarlamış ve hesabından canlı yayın yapıyor. AA'da çalışan muhabirin en önemli görevi doğru bilgiyi anında son dakika kendi ajansı üzerinden servis etmesidir. AA'yı AA yapan özellik budur. Ama bu kişiyi ben canlı bomba olarak tarif ediyorum. Cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya teşebbüs etti, daha sonra silmeye çalıştı ama Sayın Mustafa Varank bakanımız bu kişiyi tabiri caizse canlı bombayı etkisiz hale getirdi."
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