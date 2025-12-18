Karadeniz’de kontrolden çıkan İHA için vur emri nasıl verildi?

Türk F-16 savaş uçakları (AA)

Net bir şekilde anlatmak gerekirse…

Malûm İHA, Türk radarları tarafından vakitlice ve tehdit oluşturma aşamasına gelmeden belirlenerek, izlemeye alınıyor. F-16'lar da acil kalkış gerçekleştiriyor. Ancak başıboş izlenimi veren İHA, zaman zaman oldukça alçak irtifada seyrediyor. Bu nedenle koordinat tespiti ve imha edileceği açık alanla ilgili haritalandırmaya ağırlık veriliyor. Havacılık güvenliği gereği sivil uçaklara dönük bir uyarı da yayınlanıyor. Gerek İHA'nın hareketleri gerekse F-16'ların sivil uçuş koridoruna girme ihtimaline karşı Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen yolcu uçakları ihtiyaten Konya'ya yönlendiriliyor.

Tam, bu sırada "Çelik Kubbe" hava ve füze sistemi üzerinden de spekülasyonlar yayılıyor. Neden çalışmadığı soruluyor. Çelik Kubbe, farklı irtifayı izleme kabiliyetine sahip radarların birbirine entegre ve senkronize edildiği, kapsama alanına göre alçak, orta ve yüksek hava savunma ve füze sistemleriyle birlikte çalıştığı ileri seviye teknolojik kapasitenin adı. Haliyle tehdidin niteliğine göre, bertaraf etme tercihinin değişmesi de normal karşılanmalı. Oldukça maliyetli olan bu hava savunma ve füze donanımlarının kullanılması yerine, önleyici askeri faaliyet için F-16'ların kaldırılması da bu işin kitabında yazıyor!