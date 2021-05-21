Son dakika: Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal benzetemeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Akşener, Rize İkizdere ziyaretinde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Peki Akşener, Başkan Erdoğan'ın Filistin davası ile ilgili hassasiyetini bildiği halde neden böyle bir skandala imza attı? Konunun perde arkası ne? Muhalefette kim, kiminle neyin pazarlığını yapıyor? CHP-HDP-Kandil birlikteliği mi? MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN