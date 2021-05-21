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Meral Akşener'in skandal benzetmesine tepkiler çığ gibi! Arka planında ne var? A Haber'e anlattılar: Akşener HDP sözcüsü gibi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal benzetemeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki Akşener, Başkan Erdoğan'ın Filistin davası ile ilgili hassasiyetini bildiği halde neden böyle bir skandala imza attı? Konunun arka planını Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas ve Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok A Haber'e yorumladı.