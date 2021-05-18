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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesine hem hükümetten hem de vatandaştan tepki yaptı. Sosyal medyada Türkiye gündeminin zirvesine çıkan #NetanYahuSensinMeral başlığına on binlerce mesaj atıldı.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:31