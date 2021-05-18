Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

HDP'ye bakanlık verme planları kuran CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı.