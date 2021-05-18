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Haberler Galeri Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesine hem hükümetten hem de vatandaştan tepki yaptı. Sosyal medyada Türkiye gündeminin zirvesine çıkan #NetanYahuSensinMeral başlığına on binlerce mesaj atıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:31
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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

Türkiye özellikle sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında imza attığı skandalı konuşuyor. Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti, Twitter'dan on binlerce paylaşım yapıldı.

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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

HDP'ye bakanlık verme planları kuran CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral

HADSİZ SÖZLERE SERT TEPKİ!

Akşener'in skandal sözlerin ardından tepki yağdı. Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tarafından on binlerce paylaşım yapıldı.

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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral
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Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetti! Sosyal medya ayaklandı: #NetanYahuSensinMeral