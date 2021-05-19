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Son dakika: İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak? Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

Son dakika haberi... 'ndan 'ye bakanlık vaadi siyaset gündemindeki yerini koruyor. Peki HDP'li hangi isme hangi bakanlığı verecekler? 'nin HDP'li bakan tutumu nedir? 'den gelen bakanlık önerisine neden tepki göstermediler? Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? Genel Koordinatörü Prof. Dr. , canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak? Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler
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'nın "HDP'li bakan olabilir" çıkışı tartışılıyor. Peki 'li hangi isme hangi bakanlığı verecekler? 'nin HDP'li bakan tutumu nedir? 'den gelen bakanlık önerisine neden tepki göstermediler? Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? Genel Koordinatörü Prof. Dr. , canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

FIRSAT BULDUKÇA ERKEN SEÇİM DİYORLAR

Son dönemde devam eden bir erken seçim söylemi var malum CHP ve İYİ Parti genel başkanları fırsat buldukça erken seçim diyorlar. Gerçi Haziran'da bekleniyordu böyle bir erken seçim tarih vermişti ama bu gerçekleşmedi.

Bu erken seçimi sık sık gündeme getirmiş olmaları, kendi aralarındaki o birbirine benzemeyen partileri, ideolojileri farklı olan partileri bir arada tutmak ve 2023 seçimleri için ittifak pazarlıkları yapmaktır.

GÜNDEMİ OLUŞTURAN DEMİRTAŞ

Önce üçüncü ittifak meselesi gündeme getirildi. Yine bu fikri ortaya atmıştı. Daha sonra yeni bir tartışma açıldı hem Kılıçdaroğlu konuştu hem Akşener konuştu bununla ilgili beşli ittifak artı HDP şeklinde. HDP'nin iktidarın parçası olmak istediğini biliyoruz. Bu ittifak senaryolarının ilginç bir şekilde gündemini oluşturan benim gördüğüm kadarıyla . Diğer partiler de sanki biraz düzlemde bunları tartışıyorlar.

HDP'nin içinde bulunduğu marjinal durum ortadadır. Terör örgütü PKK ile olan bağlarını koparamayan terörle arasına mesafe koyamayan marjinal bir HDP'nin bu kadar muhalefetin siyasetini belirleyici konumda olması gerçekten Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından sorunlu bir husustur.

İYİ PARTİ'NİN HDP'Lİ BAKAN TUTUMU NEDİR?

İYİ Parti'nin tavrı bekleniyor. Öyle ya da böyle bir şekilde bununla yüzleşmek durumundalar. Ben o kadar da karşı bir pozisyonda olduklarını sanmıyorum. Sadece formülünü üreterek HDP'yi bir şekilde yanlarına almak istiyorlar.

HELALLEŞME NEDEN SİYASET MALZEMESİ YAPILDI?

Şurası net Cumhurbaşkanımızın çeşitli açıklamalarını ya da Türkiye'de ortaya çıkan herhangi bir gelişmeyi hemen erken seçimle bağdaştırmak sıklıkla bunu gündeme getirmek muhalefetin bir taktiği. Cumhurbaşkanımızın helallik açıklamasını biz erken seçim gündemi yapalım ancak sandıkta helalleşilir diyorlar. Israrla takip ettikleri bir taktiktir.

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