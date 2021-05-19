Son dakika: İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak? Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

GÜNDEMİ OLUŞTURAN DEMİRTAŞ

Önce üçüncü ittifak meselesi gündeme getirildi. Yine Selahattin Demirtaş bu fikri ortaya atmıştı. Daha sonra yeni bir tartışma açıldı hem Kılıçdaroğlu konuştu hem Akşener konuştu bununla ilgili beşli ittifak artı HDP şeklinde. HDP'nin iktidarın parçası olmak istediğini biliyoruz. Bu ittifak senaryolarının ilginç bir şekilde gündemini oluşturan benim gördüğüm kadarıyla HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş. Diğer partiler de sanki biraz düzlemde bunları tartışıyorlar.