Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı: Kanal İstanbul... Yerli tren... 1915 Çanakkale Köprüsü

GENÇLERE STAJ İMKANI

*Projelerde gençlerin staj imkanı var mı?

4 binin üzerinde şantiyemizde çalışmalar sürüyor. Maske savaşlarının olduğu dönemde her hafta bir yerde açılış yapıyoruz. İnşallah hem stajı hem de istihdam imkanı sağlayacağız. Gelecek günler için çok ümitliyim. El birliğiyle ülkemizin geleceğine imza atacağız.

*MEGA projeler kimlerin ürünü, kimlerin aklından çıkıyor?

Derin bir devlet aklıdır. 2053, 2071'in projelerini yapıyoruz. Bakanlığımız altında çok yetkin bir ekibimiz var.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ MİNİMUM 5 YIL SÜRECEK"

5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi.