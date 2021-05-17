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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

’li eski milletvekili ’in " seçimleri 2’inci tura kalırsa ’ye bakanlık vaat edilebilir" yönündeki açıklamalarına CHP İstanbul Milletvekili ’den destek geldi. "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP’lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "2'inci turda HDP'ye bakanlık vaat edilebilir.

Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vaat edilebilir" açıklamasında bulunarak Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.



CHP'Lİ TEKİN'DEN ÇİÇEK'E DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e, Çiçek'in bu sözleri hatırlatılarak, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soru yöneltildi.

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.

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