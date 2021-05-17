Son dakika: Ümit Özdağ'dan HDP'ye bakanlık vadeden Millet İttifakı'na sert sözler: Bu PKK'ya teslimiyettir
Son dakika haberine göre Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir parti kuracağını açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için HDP'lilere bakanlık vadedilebilir" diyen CHP'li Dursun Çiçek'i sert sözlerle hedef aldı. Ümit Özdağ, muhalefetin çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu bir siyasal zaaf, tükenmişlik ve teslimiyettir. HDP ve PKK'ya teslimiyettir. Bunu vatansever CHP, İYİ Parti seçmeni kabul edecek mi? Hiç zannetmiyorum." ifadelerini kullandı. Özdağ, Abdullah Gül'ün cumhubaşkanı adaylığı için kulis yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da korkaklıkla suçladı.
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, bir televizyon kanalının canlı yayınında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vadedilebilir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklamaları yine aynı kanalda katıldığı canlı yayında değerlendiren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, birkaç ay öncesine kadar mensubu olduğu İYİ Parti ve ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
"BU HDP VE PKK'YA TESLİMİYETTİR"
Millet İttifakı'nı "sarı muhalefet" olarak nitelendiren Özdağ, CHP ve İYİ Parti'nin çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak, "'Yüzde 50'yi aşmak için HDP'nin oyuna ihtiyacımız var.' diyorlar. Bu bir siyasal zaaf, siyasal tükenmişlik ve teslimiyettir. HDP ve PKK'ya teslimiyettir." dedi.
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir parti kuracağını açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP'li Dursun Çiçek'in 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için HDP'lilere bakanlık vadedilebilir' çıkışını değerlendirdi. Özdağ, muhalefetin çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak, 'Bu bir siyasal zaaf, tükenmişlik ve teslimiyettir. HDP ve PKK'ya teslimiyettir. Bunu vatansever CHP, İYİ Parti seçmeni kabul edecek mi? Hiç zannetmiyorum.' ifadelerini kullandı.
"AKILLARINA İLK GELEN ŞEY HDP'YE MAHKUM OLMAK"
AK Parti ve MHP'li seçmenlerden oy almak için neden çabalanmadığını soran Özdağ, "Neden HDP'ye bakanlık vererek mahkum olmak aklınıza gelen ilk şey oluyor. Bu yaklaşım aslında sarı muhalefetin, ülkeyi yüzde 50-50 olarak ikiye böldüğünü, diğer yüzde 50 seçmene ulaşma imkanı olmadığına inandığı, onun için mücadele etmediği ve tek yol olarak HDP ile açık, kapalı mahcup veya mahcup olmadan ittifakı düşünüyor." ifadelerini kullandı.
"VATANSEVER SEÇMEN BUNU KABUL EDECEK Mİ? HİÇ SANMIYORUM"
Çiçek'in sözlerine de parantez açan Özdağ, "Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir CHP'li siyasetçi bile HDP'ye bakanlık vermeyi teklif ediyor. Ne için? Seçimleri Erdoğan'a karşı kazanmak için. Bunu vatansever CHP, İYİ Parti seçmeni kabul edecek mi? Hiç zannetmiyorum." şeklinde konuştu.
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