Son dakika: Ümit Özdağ'dan HDP'ye bakanlık vadeden Millet İttifakı'na sert sözler: Bu PKK'ya teslimiyettir

"AKILLARINA İLK GELEN ŞEY HDP'YE MAHKUM OLMAK"

AK Parti ve MHP'li seçmenlerden oy almak için neden çabalanmadığını soran Özdağ, "Neden HDP'ye bakanlık vererek mahkum olmak aklınıza gelen ilk şey oluyor. Bu yaklaşım aslında sarı muhalefetin, ülkeyi yüzde 50-50 olarak ikiye böldüğünü, diğer yüzde 50 seçmene ulaşma imkanı olmadığına inandığı, onun için mücadele etmediği ve tek yol olarak HDP ile açık, kapalı mahcup veya mahcup olmadan ittifakı düşünüyor." ifadelerini kullandı.