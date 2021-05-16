CHP'li Dursun Çiçek'ten skandal HDP açıklaması: Bakanlık verebiliriz
Son dakika haberine göre; CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi. Çiçek'in skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki topladı.
CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNN Türk TV'de katıldığı bir programın canlı yayınında Millet İttifakı ile ilgili konuştu.
Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" açıklamasında bulundu.
Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİŞLERİ BAKANI, PERVİN BULDAN SAVUNMA BAKANI"
Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.
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