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CHP'li Dursun Çiçek'ten skandal HDP açıklaması: Bakanlık verebiliriz

Son dakika haberine göre; CHP eski milletvekili, emekli albay , katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında 'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi. Çiçek'in skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021
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CHP'li Dursun Çiçek'ten skandal HDP açıklaması: Bakanlık verebiliriz

CHP eski milletvekili, emekli albay , CNN Türk TV'de katıldığı bir programın canlı yayınında ile ilgili konuştu.

Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.


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Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden Milletvekili , "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. 'ı İçişleri Bakanı, 'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.

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