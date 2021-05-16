CHP ile İYİ Parti arasında HDP çatlağı büyüyor
Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP destekli Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kriz yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek büyüyor.
CHP tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterken, İYİ Parti tabanı da Meral Akşener'in adaylığında ısrarcı. Adaylık tartışması yüzünden Millet İttifakı'nda kriz yaşanıyor. Siyasi kulislerde krizin nasıl aşılacağı merak konusu oldu.
Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine ilişkin açıklama yapması, İYİ Parti tabanında Meral Akşener'in aday olması yönünde gelen baskılar, Millet İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda verdiği mesajlar, İYİ Parti tabanını rahatsız ediyor. Özellikle İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve etrafındaki isimlerin Akşener'in adaylığı konusunda ısrarcı oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin ısrarcılığında parti tabanından gelen isteklerin yattığı kaydediliyor.
CHP'de ise hesaplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kilitlendi. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliği yapabileceklerine ilişkin açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor.
HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın, "Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir" şeklindeki açıklamasının Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini rahatlattığı dile getiriliyor.
Kılıçdaroğlu, önceki gün bir televizyon kanalında Sancar'ın açıklamasına yönelik soruyu cevaplarken "O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir" karşılığını verdi.
Siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, adaylık için HDP ile işbirliği yapabileceği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yeşil ışık yakmasının İYİ Parti ile olan gerilimi daha da artıracağı belirtiliyor.
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