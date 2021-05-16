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CHP ile İYİ Parti arasında HDP çatlağı büyüyor

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı destekli 'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kriz yaşanıyor. lideri ile lideri arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek büyüyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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CHP ile İYİ Parti arasında HDP çatlağı büyüyor

tabanı 'nu isterken, tabanı da 'in adaylığında ısrarcı. Adaylık tartışması yüzünden 'nda kriz yaşanıyor. Siyasi kulislerde krizin nasıl aşılacağı merak konusu oldu.


Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine ilişkin açıklama yapması, İYİ Parti tabanında Meral Akşener'in aday olması yönünde gelen baskılar, Millet İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda verdiği mesajlar, İYİ Parti tabanını rahatsız ediyor. Özellikle İYİ Parti Grup Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ve etrafındaki isimlerin Akşener'in adaylığı konusunda ısrarcı oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin ısrarcılığında parti tabanından gelen isteklerin yattığı kaydediliyor.


CHP'de ise hesaplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı 'ye kilitlendi. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliği yapabileceklerine ilişkin açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor.

HDP Eşbaşkanı 'ın, "Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir" şeklindeki açıklamasının Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini rahatlattığı dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu, önceki gün bir televizyon kanalında Sancar'ın açıklamasına yönelik soruyu cevaplarken "O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir" karşılığını verdi.

Siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, adaylık için HDP ile işbirliği yapabileceği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yeşil ışık yakmasının İYİ Parti ile olan gerilimi daha da artıracağı belirtiliyor.

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