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Son dakika: Memleket Partisi kuruldu! İşte Muharrem İnce'nin A Takım'da yer alan isimler

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Memleket Partisi kuruldu! İşte Muharrem İnce'nin A Takım'da yer alan isimler

'nda tehlike çanları çalıyor. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili , resmen sahaya indi. Muharrem İnce, bugün 'na başvurarak 'Memleket Partisi' adıyla yeni partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirdi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Yarın da yeni partinin genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.

Parti Sözcüsü seçilen , Mavi'nin partinin rengi olduğunu belirterek, MAVİ kelimesinin açılımının Memleket, Adalet, Vicdan ve İşsizlere iş olduğunu belirtti. 82 kişilik Kurucular Meclisinin belirlendiğini belirtti.

BASININ SORULARINI CEVAPLAMADI!
Usluer Muharrem İnce'nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesi basının sorularını cevaplamadı.

Partinin görev dağılımı açıklandı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın anlattıkları:

"Muharrem İnce geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de başlatmıştı 'ni. 8 ay sonra bu hareket partileşiyor. Partinin kurucuları dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verecekler. Memleket Hareketi resmi olarak siyasi arenada yerini alacak.

Akşam saatlerinde Muharrem İnce partinin Kurucular Kurulu ile bir toplantı yapacak. O toplantıda partinin A Takımı'nda yer alacak isimler belli olacak. Yarın bu isimler düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'den istifa eden eski milletvekilleri , Gaye Usluer ve 'nun da partinin genel başkan yardımcıları olacağı konuşuluyor."

SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;

"() deyip, '' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.

CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

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