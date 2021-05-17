Son dakika: Memleket Partisi kuruldu! İşte Muharrem İnce'nin A Takım'da yer alan isimler
Millet İttifakı'nda tehlike çanları çalıyor. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, resmen sahaya indi. Muharrem İnce, bugün İçişleri Bakanlığı'na başvurarak 'Memleket Partisi' adıyla yeni partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirdi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Yarın da yeni partinin genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.
Parti Sözcüsü seçilen Gaye Usluer, Mavi'nin partinin rengi olduğunu belirterek, MAVİ kelimesinin açılımının Memleket, Adalet, Vicdan ve İşsizlere iş olduğunu belirtti. 82 kişilik Kurucular Meclisinin belirlendiğini belirtti.
BASININ SORULARINI CEVAPLAMADI!
Usluer Muharrem İnce'nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesi basının sorularını cevaplamadı.
Partinin görev dağılımı açıklandı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın anlattıkları:
"Muharrem İnce geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de başlatmıştı Memlekete Hareketi'ni. 8 ay sonra bu hareket partileşiyor. Partinin kurucuları dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verecekler. Memleket Hareketi resmi olarak siyasi arenada yerini alacak.
Akşam saatlerinde Muharrem İnce partinin Kurucular Kurulu ile bir toplantı yapacak. O toplantıda partinin A Takımı'nda yer alacak isimler belli olacak. Yarın bu isimler düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.
Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'den istifa eden eski milletvekilleri Hakkı Akalın, Gaye Usluer ve Mevlüt Dudu'nun da partinin genel başkan yardımcıları olacağı konuşuluyor."
SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ
Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;
"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.
CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.
'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."
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