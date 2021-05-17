Son dakika: Muhalefet HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Şer ittifakının perde arkasını A Haber'de anlattılar

SEÇMEN HDP'YE ALIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Bunu söyleyen kişiye bakıldığı zaman bence son derece önemli bir takım noktalar ortaya çıkıyor. Dursun Çiçek bir kere TSK'nın elemanıdır. Kendi ifadesiyle bedel ödedim diyor. Sürekli olarak cezaevinde kalmaktan bahsediyor PKK ile mücadeleden bahsediyor. Ben 1 ay kadar önce yüzüne söyledim çok ciddi anlamda garip bir takım açıklamalar yapıyor. Bunu da Atatürkçülük, PKK ile mücadele, ve TSK'nın mensubu olmak üzerinden götürüyor. Ben kendisine söyledim bir kere Atatürkçüye yakışmayan ifadelerde bulunuyor. Bir TSK elemanına askere yakışmayacak ifadeler kullanıyor. Ama burada alıştırmalar yapılıyor toplum üzerinden. Seçmen yavaş yavaş HDP'ye alıştırılmaya çalışılıyor.