Son dakika: Muhalefet HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Şer ittifakının perde arkasını A Haber'de anlattılar
Son dakika haberi... Millet İttifakı HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Kirli pazarlığın perde arkası ne? Ne planlanıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Millet İttifakı'ndan "seçimi kazanırsak HDP'ye bakanlık vereceğiz" açıklaması yapıldı. Peki Millet İttifakı HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Kirli pazarlığın perde arkası ne? Ne planlanıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İLK SEFERDE OLURSA SEÇMEN KAÇABİLİR
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Uzun süreden beri zaten gizli bir ittifak var. HDP'ye bakanlık verilmesinden bahseden Dursun Çiçek de bu ittifakı kabul ediyor. Ama ilk seferinde bir ittifak olursa elden kaçabilir seçmen gibi bir takım değerlendirmeler yapıyor. İkinci turda da HDP seçmenini birinci turda sonuç alınamayacağını düşünüyor, HDP seçmenini elden kaçırmamak için onlara birkaç bakanlık verilebileceğini ifade ediyor.
SEÇMEN HDP'YE ALIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR
Bunu söyleyen kişiye bakıldığı zaman bence son derece önemli bir takım noktalar ortaya çıkıyor. Dursun Çiçek bir kere TSK'nın elemanıdır. Kendi ifadesiyle bedel ödedim diyor. Sürekli olarak cezaevinde kalmaktan bahsediyor PKK ile mücadeleden bahsediyor. Ben 1 ay kadar önce yüzüne söyledim çok ciddi anlamda garip bir takım açıklamalar yapıyor. Bunu da Atatürkçülük, PKK ile mücadele, ve TSK'nın mensubu olmak üzerinden götürüyor. Ben kendisine söyledim bir kere Atatürkçüye yakışmayan ifadelerde bulunuyor. Bir TSK elemanına askere yakışmayacak ifadeler kullanıyor. Ama burada alıştırmalar yapılıyor toplum üzerinden. Seçmen yavaş yavaş HDP'ye alıştırılmaya çalışılıyor.
2023'E KADAR NASIL KAMUFLE EDERİZ ARAYIŞI
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Hala HDP ile ittifak var mı yok mu konuşuluyor ama biz biliyoruz ki HDP ile Millet İttifakı denilen yapı arasında ciddi bir iş birliği var. Bunu değişik şekillerde HDP'lilerde açıkladı. Şu andaki mevzu HDP ile ilgili gelişmeler ve gerek CHP'nin ulusalcı kesiminde çekirdek tarafındaki rahatsızlık gerekse milliyetçi muhafazakar kozunda iş yapan İYİ Parti'nin tabanındaki HDP ile iş birliğinin iyice ayyuka çıkması dolayışla duyulan rahatsızlığı 2023'e kadar nasıl kamufle edebiliriz arayışı var.
MİLLET İTTİFAKI'NDA CİDDİ ÇATIRDAMALAR VAR
Şu anda muhalefet dediğimiz yapının eninde sonunda Türkiye'nin önünü açmak, geliştirmek ilerletmek gibi bir derdi olmadığını bu muhalefetin ve beraberindekilerin bir yerlerden görev alıp bu görevi yerine getirmek üzere AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı mümkünse iş başından göndermek üzere şer ittifakı oluşturduklarını bu durumu beceremedikleri için dostlarından fırça yedikleri bu sebeple de olur olmaz atraksiyonlara kalkıştıklarını görüyoruz. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil.
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