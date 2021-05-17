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Son dakika: Millet İttifakı'nda HDP ile kirli bakanlık pazarlığı! AK Parti ve MHP'den sert tepki: PKK'nın, Kandil'in ipoteği altındalar!

A Haber
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Giriş: 17.05.2021 12:55
Güncelleme:17.05.2021 13:17
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda HDP ile bakanlık pazarlığının perde arkasında ne var? CHP'li Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP'ye hangi bakanlıkları verecekler? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden suskun? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında muhalefete sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Zihin dünyalarının ve siyasetlerinin PKK’nın Kandil’in ipoteği altında olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. Akçay ise "Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanı olduğundan beri HDP ile işbirliği içerisinde" dedi.
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı HDP İLE KİRLİ BAKANLIK PAZARLIĞI
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