Son dakika: Kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz aylarında rahatlama olacak mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

YAZ GELDİĞİNDE RAHATLAMA OLACAK MI?

Havaların ısınması tam da yok etmedi aslında virüsü. Yine bir kapanmadan çıktık ama hiç sıfırlayamadık. Demek ki sadece havanın ısınmasına çok bel bağlamamak gerekiyor. Bizi kurtaracak olan aşılama. Ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi. Bir de yine dikkate devam edeceğiz.