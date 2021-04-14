Son dakika: Kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz aylarında rahatlama olacak mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı
Son dakika haberi... Kısmı kapanma kapsamında alınan önlemler bugün hayata geçiyor. Peki yeni kısıtlamalar neler? 2 haftanın ardından kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz mevsiminde rahatlama olacak mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kısmı kapanma kapsamında alınan önlemler bugün hayata geçiyor. Peki yeni kısıtlamalar neler? 2 haftanın ardından kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz mevsiminde rahatlama olacak mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"SÜRESİ UZATILABİLİR"
Sıkı bir uygulama var. Herkes de bu bilinçle dikkat edecek. 2 hafta bu şekilde ama 2 hafta yeter mi onu bilmiyorum belki biraz daha uzatılabilir. Kısmi kapanma süresi uzatılabilir diye düşünüyorum.
"AŞI BİZİM TEK ŞANSIMIZ"
Aşı hakkını elde eden herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı bizim tek şansımız. Aşı olamıyorsak da eski tedbirlerimize devam edeceğiz. Tedbirlere devam etmediğimiz sürece çok yoğun bir şekilde hastalıkla karşı karşıyayız.
YAZ GELDİĞİNDE RAHATLAMA OLACAK MI?
Havaların ısınması tam da yok etmedi aslında virüsü. Yine bir kapanmadan çıktık ama hiç sıfırlayamadık. Demek ki sadece havanın ısınmasına çok bel bağlamamak gerekiyor. Bizi kurtaracak olan aşılama. Ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi. Bir de yine dikkate devam edeceğiz.
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