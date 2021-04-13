Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

Son dakika.. Ramazan yasakları ne zaman başlayacak? Koronavirüs vaka sayısında artış görülmesinin ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni kısıtlamalar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yasakların hangi gün başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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