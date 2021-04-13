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Haberler Galeri Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

Son dakika.. Ramazan yasakları ne zaman başlayacak? Koronavirüs vaka sayısında artış görülmesinin ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni kısıtlamalar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yasakların hangi gün başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:59
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Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

Son dakika... Yeni yasaklar hangi gün başlıyor? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gözler uygulanacak yeni kısıtlamalara çevrilmişti. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından Ramazan ayında tam kapanma olacağı iddia edilmişti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını bildirdi. Peki, yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? KISMİ KAPANMA...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yeni yasaklar hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre, kısmi kapanma kapsamında uygulanacak kısıtmalar 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

YENİ RAMAZAN YASAKLARI NELER?

Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasaklar şu şekilde:

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Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

* Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

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Son dakika: Yeni yasaklar bugün mü başlıyor? Kısmi kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan yasakları...

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.