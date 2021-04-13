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Haberler Galeri Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Kısmi kapanma ne demek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın "kısmi kapanma" açıklamalarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:12
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Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Kısmi kapanma ne demek? Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Vaka sayısında görülen artış sonrası nasıl bir kısıtlamaların uygulanacağı konusunda araştırmalar sürüyordu. Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar belli oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

KISMİ KAPANMA NEDİR, NE DEMEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak kısıtlamalar şu şekilde:

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Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

* Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

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Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek

* Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

* Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

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Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

* Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

* Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

* Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.