Kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Kısmi kapanma ne demek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın "kısmi kapanma" açıklamalarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kısmi kapanma nedir, ne demek? Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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