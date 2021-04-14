Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte yanıtları

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel yanıtladı. Temel, "Orucu bozan şeyler belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvada da bunlar mevcuttur. Dolayısıyla o alkolün belirli bir miktarı önemli. O da dıştan. Ölçümlere göre şu andaki mevcut olan kolonyaların veya dezenfektanların hiç birisinin necis, pis olmadığı ortada oran itibariyle, içerisindeki alkol itibariyle. Orucu bozması için mutlaka vücuda zerk edilmesi lazım. Ve o zerk edilen şeyin de mutlaka vücudu beslemesi lazım. Sizin ondan gıda almanız lazım." dedi.