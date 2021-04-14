Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte yanıtları
Pandemi ile birlikte dezenfektan ve kolonyalar da hayatımıza daha fazla girdi. Ancak hepsinin içerisinde belli oranlarda alkol bulunuyor. İşte bu nedenle kafalar da karışık. Peki bu ürünler orucu bozuyor mu? Oruçluyken diş macunu kullanmak orucu bozar mı? Diş fırçalanabilir mi? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel yanıtladı. İşte cevabı...
Pandemi süreci ile birlikte dezenfektan ve kolonyalar artık hayatımızın vazgeçilmezleri. Ancak Ramazan'ın başlamasıyla akıllara bir soru takıldı. Belirli oranlarda alkol içeren bu temizleyiciler orucu bozar mı?
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel yanıtladı. Temel, "Orucu bozan şeyler belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvada da bunlar mevcuttur. Dolayısıyla o alkolün belirli bir miktarı önemli. O da dıştan. Ölçümlere göre şu andaki mevcut olan kolonyaların veya dezenfektanların hiç birisinin necis, pis olmadığı ortada oran itibariyle, içerisindeki alkol itibariyle. Orucu bozması için mutlaka vücuda zerk edilmesi lazım. Ve o zerk edilen şeyin de mutlaka vücudu beslemesi lazım. Sizin ondan gıda almanız lazım." dedi.
Temel, "Oruçluyuz. Bu dezenfektan bizim açlığımızı gideriyor mu? gidermiyor. Sürüyoruz ve uçucu maddeler de olduğu için çok erken bir zaman içerisinde de uçup, gidiyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızın çok rahatlıkla hem dezenfektanı kullanmaları hem de kolonyayı kullanmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Oruçlarına herhangi bir sıkıntı da yoktur." ifadelerini kullandı.
Her ramazan ayında gündeme gelen bir başka konuysa diş fırçalamak ve diş macunu kullanmak. Prof. Dr. Nihat Temel, ağız bakımı ile ilgili hadislerin olduğuna vurgu yapıyor, ancak tavsiyede de bulunuyor: Peygamber efendimizin (s.a.v)'in tavsiyesi var ağız sağlığıyla alakalı. Onunla ilgili çokça hadisi şerif var. Misvaktan bahsediliyor. Bugünde yerini diş macunu almış. Ama onları da ne yutuyoruz ne de besleniyoruz. Ama diş macunu ağızın içerisiyle ilgili olduğu için mümkün olduğunda sahurdan sonra meşgul olmayın.
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