Ramazanda kısmi kısıtlama geldi! İşte yeni kısıtlama saatleri! Başkan Erdoğan "Kısmi kısıtlama" döneminin detaylarını açıkladı!

Türkiye genelinde artan vaka sayılarının ardından bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı kritik bir önem arz ediyor. Toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'yi ilgilendirilen yeni tedbir kararlarını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

AB'DEN TALEBİMİZ...

"Müslümanlar olarak bu ayın her gününü ibadet ve manevi arınma yanında helalleşme, dayanışma, yardımlaşma, iyiliği ve sevgiyi yüceltme yarışmasına dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Rabbimden bizi bayrama yetiştirmesini niyaz ediyorum.

Son Kabine toplantımızdan bu yana diğer çalışmalarımızın yanı sıra bir dizi uluslararası programa katıldım. Önceki hafta Türk Konseyi Devlet Başkanları ile çevrim içi zirvede geniş bir yelpazede işbirliği ilerletmenin yollarını aradık. Tam ve gözlemci ülkelerinin yanı sıra Türk Konseyi'ne katılmak isteyen çok sayıda ülke bulunuyor. Artık bu oluşumu uluslararası bir örgüt haline getirmemizin zamanının geldiğine inanıyoruz.

Bu hususta diğer devlet başkanlarıyla da mutabık olduğumuzu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Salgın şartlarının elvermesi halinde Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladığımız 8. Olağan Zirve'de somut adımları atacağız.

Geçtiğimiz hafta AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ülkemizde ağırlayarak gündemimizdeki konuları konuştuk. Gümrük Birliği, vize serbestisi, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'a kadar güncel gelişmelere kadar çok geniş yelpazeye yayılan bu gelişmenin ilişkilerimiz bakımından görüştük.

Türkiye AB ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olmuştur. Başından beri AB'ye tam üyelik için gerekli şartları karşılayacak adımları birer birer attık. Demokratik ve ekonomik kriterler bakımından bizden sonra başvurduğu halde hızla üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz gerçektir. 18 Mart mutabakatı çerçevesinde üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirerek düzensiz göç akınına Avrupa'nın uğramasının önüne geçtik.