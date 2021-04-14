Son dakika: A Haber canlı yayında darbe itirafında bulunan Can Ataklı'ya ve AK Parti seçmenine hakaret eden Ufuk Söylemez'e sert tepki
Sunucu Can Ataklı, bildirici amiraller ile ilgili konuştu. "Bir darbenin eşiğinden dönüldü" itirafında bulunan Ataklı, amirallerin bildirisi için "bir darbenin ilk işaret fişeği" yorumunu yaptı. Eski Bakan Ufuk Söylemez ise 11 milyon üyesi bulunan AK Parti'nin seçmenine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Söylemez, üye sayısıyla adeta rekora giden AK Parti seçmeniyle ilgili skandal sözlere imza attı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİR ZİHNİYETİN VİTRİN İSİMLERİ"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Güzel bir söz var. Bir o sözü söyleyene bakarım kim diye adam mı diye bir de söylenen söz, söz müdür diye. Gerek Can Ataklı gerekse Ufuk Söylemez esasen bir zihniyetin kamuoyu önündeki şu andaki vitrin isimleri. Dolayısıyla asıl bu zihniyetin üzerinde durmak lazım. Daha fazla ağırlık kazandırmamak adına. Şunu çok net söylemek durumundayız Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili demokrasi hayatı demokrasiye müdahalelerle kesintiye uğramıştır. Çok farklı ve nitelikli darbe türleriyle bu demokrasi ağır yaralar alarak bugüne gelmiş ve dünya tarihine örnek olacak 15 Temmuz'daki o milli direnişle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bir darbe durdurulabilmiştir.
"SİYASETE HİZA VERMEYE ÇALIŞAN..."
Dolayısıyla artık darbeler farklı yöntem araçlarla yapılabildiği gibi aynı zaman bir takım perdeleme faaliyetlerine konu oluyor. Emekli amiraller bildirisi diye ifade edilen bu metnin Montrö kısmına baktığınızda ulusalcı avrasyacı bir ekol görüyorsunuz fakat Montrö'yü perdeleme yaptığını kendisi itiraf eden isimlere bakınca da içinde NATO'cu ve muhtıracı bir ekol görüyorsunuz. Siyasete hiza ve ayar vermeye çalışan, bildiğimiz zihniyetin tezahürü söz konusu!
"SÖYLEMESİ GEREKENLERİ SÖYLEMEZ!"
Ufuk Söylemez, bizim kıdemimiz itibariyle tanıdığımız, siyaset yaptığı dönemi bildiğimiz dolayısıyla asıl söylemesi gerekenleri söylemez fakat absürt şeyleri söyler bir konuma savrulmuş. Bu kurduğu cümleler nedeniyle hem AK Parti camiasından hem seçmenden özür dilemesi gerekiyor.
"DIŞ BAĞLANTILAR BU İŞİN İÇERİSİNDE"
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: İçerideki bileşenleri harekete geçirmek isteyen, dış bağlantıları da bu işin içerisinde görmemiz gerekiyor. Ve bunların hep birlikte ve ahenkli bir şekilde harekete geçtiğini görmemiz gerekiyor. Yapılmak istenen iki tane şey var. Bir darbe konusunda bir şeylerin harekete geçirilmesi bunun zeminin çok net bir şekilde oluşturulması ve ikincisi de siyasetin bu zemine her türlü katkıyı sağlayacak işte burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrar hatırlatıyorum. İşte "çocuklarımız aç uyuyor", "ekonomik kriz var", "128 milyar dolar nerede?" gibi bunların hepsi bilinçli ve belli zaman aralıklarla çok net bir şekilde bir girift ilişki olduğunu görüyoruz.
AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET
Ufuk Söylemez'in özür falan dileyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hatta vites yükseltip ben az demişim aslında birazcık daha hakaret edeyim demeye devam edecektir. Sonuçta Ufuk Söylemez'in çizgisine baktığımız zaman bir süredir böyle devam ediyor.
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