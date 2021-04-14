Son dakika: A Haber canlı yayında darbe itirafında bulunan Can Ataklı'ya ve AK Parti seçmenine hakaret eden Ufuk Söylemez'e sert tepki

"DIŞ BAĞLANTILAR BU İŞİN İÇERİSİNDE"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: İçerideki bileşenleri harekete geçirmek isteyen, dış bağlantıları da bu işin içerisinde görmemiz gerekiyor. Ve bunların hep birlikte ve ahenkli bir şekilde harekete geçtiğini görmemiz gerekiyor. Yapılmak istenen iki tane şey var. Bir darbe konusunda bir şeylerin harekete geçirilmesi bunun zeminin çok net bir şekilde oluşturulması ve ikincisi de siyasetin bu zemine her türlü katkıyı sağlayacak işte burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrar hatırlatıyorum. İşte "çocuklarımız aç uyuyor", "ekonomik kriz var", "128 milyar dolar nerede?" gibi bunların hepsi bilinçli ve belli zaman aralıklarla çok net bir şekilde bir girift ilişki olduğunu görüyoruz.