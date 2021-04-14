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Son dakika: Kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz aylarında rahatlama olacak mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı
Son dakika haberi... Kısmı kapanma kapsamında alınan önlemler bugün hayata geçiyor. Peki yeni kısıtlamalar neler? 2 haftanın ardından kısmi kapanma uzatılabilir mi? Yaz mevsiminde rahatlama olacak mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.