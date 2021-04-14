Kısmi kapanma yeterli mi? Tam kapanmaya döner mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vakaları 60 bine dayandı. Türkiye Ramazan ayında kısmi kapanmaya geçti. Peki kısmi kapanma seyri nasıl etkiler? İki hafta sonra tam kapanma olur mu? Vakalar düşüşe geçer mi? Kısmı kapanma tam kapanmaya döner mi? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber'de yanıtladı ve “Kısmi kapanma yetersiz kalabilir” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN