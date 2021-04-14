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Kısmi kapanma yeterli mi? Tam kapanmaya döner mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 14.04.2021 14:22
Güncelleme:14.04.2021 14:45
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vakaları 60 bine dayandı. Türkiye Ramazan ayında kısmi kapanmaya geçti. Peki kısmi kapanma seyri nasıl etkiler? İki hafta sonra tam kapanma olur mu? Vakalar düşüşe geçer mi? Kısmı kapanma tam kapanmaya döner mi? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber'de yanıtladı ve “Kısmi kapanma yetersiz kalabilir” ifadelerini kullandı.
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Kısmi kapanma yeterli mi?
Kısmi kapanma yeterli mi?
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