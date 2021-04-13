Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

Yeni Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayı boyunca hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından merak edilen soruları yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı ve kısmi kapanma ile ilgili detayların belli olmasının ardından kısıtlamaların hangi tarihte başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması nasıl olacak? İşte cevaplar...