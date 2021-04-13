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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...
Son dakika... Ramazan yasakları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka artışı sonrası hangi kısıtlamaların geleceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyordu. Başkan Erdoğan, kritik toplantının ardından alınan yeni önlemleri açıkladı. Peki, yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:49Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:49