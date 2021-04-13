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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

Son dakika... Ramazan yasakları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka artışı sonrası hangi kısıtlamaların geleceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyordu. Başkan Erdoğan, kritik toplantının ardından alınan yeni önlemleri açıkladı. Peki, yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:49
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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

Yeni Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayı boyunca hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından merak edilen soruları yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı ve kısmi kapanma ile ilgili detayların belli olmasının ardından kısıtlamaların hangi tarihte başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

YENİ RAMAZAN YASAKLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını bildirdi. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasaklar şu şekilde:

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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

* Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

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Kabine kararları: Yeni Ramazan yasakları neler? Kısmi kapanma, hafta içi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması...

* Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

* Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.