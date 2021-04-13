13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hangi illerde seyahat yasağının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidilirken, seyahat kısıtlamasıda yeni tedbirler arasında yer alıyor. İşte, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:22
  • 1
  • 8
Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, çıkan kararları canlı yayında açıklandı. Seyahat yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

  • 3
  • 8
Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek

  • 4
  • 8
Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

  • 5
  • 8
Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.