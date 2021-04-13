Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...

Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hangi illerde seyahat yasağının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidilirken, seyahat kısıtlamasıda yeni tedbirler arasında yer alıyor. İşte, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? 2 hafta kısmi kapanma...