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Son dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 14:01
Güncelleme:24.03.2021 14:17
Son dakika haberi... AK Parti’de büyük gün... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıkladığı ve seçim startını verdiği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Kesir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardınan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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