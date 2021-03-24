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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar! AK Parti'de flaş tüzük değişikliği: Sayı 2'ye çıkarılacak!

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 11:14
Güncelleme:24.03.2021 11:28
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Yazıcı, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Yazıcı, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi sayısı 50 bunu 57'e çıkardık. Yedek üye sayısı 25 bunu 35'e çıkartıyoruz. Biz çok büyük bir partiyiz. Bir Türkiye partisiyiz. Genel Başkanvekilliği 1 tane olarak atanıyordu. Gerekli olmadı halinde en fazla 2 atama yapılabileceğini ilişkin bir düzenleme yaptık. Bir de MKYK'da yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı oluşturduk. Bilgi ve Bilişimden sorumlu.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: Cumhur İttifakı partilerinin anayasa değişikliğini gündemde tutmaları bütün partilerin söz söylemelerini zorunlu kılacak

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