Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Yazıcı, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Yazıcı, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi sayısı 50 bunu 57'e çıkardık. Yedek üye sayısı 25 bunu 35'e çıkartıyoruz. Biz çok büyük bir partiyiz. Bir Türkiye partisiyiz. Genel Başkanvekilliği 1 tane olarak atanıyordu. Gerekli olmadı halinde en fazla 2 atama yapılabileceğini ilişkin bir düzenleme yaptık. Bir de MKYK'da yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı oluşturduk. Bilgi ve Bilişimden sorumlu.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: Cumhur İttifakı partilerinin anayasa değişikliğini gündemde tutmaları bütün partilerin söz söylemelerini zorunlu kılacak