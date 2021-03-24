Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Biz Türkiye’nin cazibe merkezi olma özelliğini artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Konuşma adeta bir manifesto niteliğindeydi daha önce yapmadığı bir selamlamayla Cumhurbaşkınımız konuşmasına başladı. Tüm Türkiye'yi kucaklar vaziyette Tüm şehirlerimize selam gönderdi. Konuşmada özellikle iki hususun altını çizmemiz lazım. Oralara Cumhurbaşkanımız özel başlıklar açtı. Bunlardan bir tanesi anayasa çalışması. Türkiye Cumhuriyeti kullandığı anayasaları aslında hep olağanüstü dönemlerde hayata geçirdi. Gerek darbe sonrası gerek diğer olağanüstü dönemler sonrasında. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç aydır yeni anayasa vurgusu yapması gerçekten önemli. Türkiye demokrasisi aslında kendi anayasasını böyle olağan durumlarda hazırlayabilecek olgunluğa alışmış vaziyette.

İkinci önemli başlık olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız aslında aile, kültür vurgusu yaptı. Tabii ki eğitim vurgusu yaptı. Bunlar da değişen dünyada Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olacak. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi geleceğe hazırlanması açısından en önemli başlıklar buna özel bir vurgu yapmasını da ben çok önemsiyorum.

Biz Türkiye'nin cazibe merkezi olma özelliğini artıracağına inanıyoruz.