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0){for(t=0;t
24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: AK Parti’de büyük kongre günü! A takımında kimler olacak? A Haber'e özel açıklamalar Son dakika: AK Parti’de büyük kongre günü! A takımında kimler olacak? A Haber'e özel açıklamalar Giriş: 24.03.2021 09:55 Güncelleme:24.03.2021 10:08 Son dakika haberi... AK Parti'de kongre günü heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023’ün manifestosunu kongrede açıklayacak. Parti yönetiminde yüzde 60 oranında değişime gidilmesi bekleniyor. Deneyimli siyasetçiler, uzman konuklar, ve gazeteciler siyasette “güven ve istikrar” vizyonunu ve kongre heyecanı gün boyu A Haber’de yorumlayacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Ankara Spor Salonu'ndan aktardı. DİĞER