Türkiye’de de binlerce satan Tesla milyonlarca aracını geri çağırıyor! Çarpışma riskini vurgu yaptılar...

2 MİLYONDAN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRDILAR

Tesla'nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi

NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu.

Tesla'nın otopilot sistemi, otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.