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Türkiye'de de binlerce satan Tesla milyonlarca aracını geri çağırıyor! Çarpışma riskini vurgu yaptılar...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Türkiye’de de binlerce satan Tesla milyonlarca aracını geri çağırıyor! Çarpışma riskini vurgu yaptılar...

Türkiye'de de çok sayıda satış yapan Tesla'nın (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu. Yapılan açıklamada çarpışma riskine vurgu yapılırken otopilotta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtildi. İşte detaylar...

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

"ÇARPIŞMA RİSKİ ARTABİLİR"

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceği belirtildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla'nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı.

2 MİLYONDAN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRDILAR

Tesla'nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi

NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu.

Tesla'nın otopilot sistemi, otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.

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