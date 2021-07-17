İkinci el araba alacaklar dikkat! Fiyatlarda değişiklik olacak mı?

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."