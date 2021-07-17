İkinci el araba alacaklar dikkat! Fiyatlarda değişiklik olacak mı?
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda" dedi. Hakan Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi. Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirdi.
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi. Hakan Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.
Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.
Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:
"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."
"EN ÇOK 'ORTA SEGMENT' DEDİĞİMİZ HATCHBACK TARZI ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR"
Yanık, önceki yıllarda bayram öncesi, yaz öncesi gibi dönemlerde piyasanın hareketlendiğini, bu sene ise durumun farklı olduğunu, hareketliliğin yıl içine yayıldığını ifade etti.
Nakdi olanların, kafasına yatan, bütçesine uygun aracı satın aldığını belirten Yanık, "İkinci el araçlarda en çok 'orta segment' dediğimiz hatchback tarzı, dizel ile otomatik veya yarı otomatik araçlar tercih ediliyor. 150 bin liraya kadar olan araçlar en fazla tercih edilmekte. İkinci elde düşüş olmaz. Biz düşmeden vazgeçtik, stabil hale getirmek istiyoruz. Fiyatları sabitleyebildiğimiz kadar sabitlemek için uğraşıyoruz. İkinci el araçların fiyatlarının düşmesini herkesten çok istiyoruz." diye konuştu.
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