03 Mart 2021, Çarşamba
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Kuruluş Osman 48. yeni bölüm | Flatyos'un ölümü

'ın 48. yeni bölümünde Flatyos’un tutulduğu kafesli çadıran giden ve , nöbetçi Baysungur’un tüm itirazlarına rağmen içeri girdi. Bayhoca’yı şehit ettikten sonra tarafından yakalanıp obaya getirilen Flatyos, günahlarının bedelini ödedi.

MEDYA
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Kuruluş Osman 48. yeni bölüm | Flatyos'un ölümü

Osman Bey, obadaki hainin ortaya çıkarılması için Flatyos'u konuşturmak istese de oğulları Bayhoca'nın ölümünden sorumlu adamı cezalandırmak isteyen Savcı Bey ve Lena Hatun, intikam almak için sabredemedi.

Flatyosun ölümü FLATYOS'UN ÖLÜMÜ

Flatyos'un tutulduğu kafesli çadıran giden Savcı Bey ve Lena Hatun, nöbetçi Baysungur'un tüm itirazlarına rağmen içeri girdi.

Sonunun geldiğini anlayan Flatyos'un "Ölene kadar ikinizin içinde açtığım yarayla yaşamaya mahkûm olacaksınız… Siz ölene kadar, ben de ölmeyeceğim… Kanlı bir ur gibi içinizde yaşayacağım… Her anınızda, her nefes aldığınızda… Çocuğunuzu her gördüğünüzde beni hatırlayacaksınız… Beni öldüremeyeceksiniz… Beni içinizde yaşatacaksınız…" sözleri ikiliyi çileden çıkardı.

Bu sözleri duyan Lena Hatun, "Cehennemde yanasın Flatyos… Oğlum için…" diyerek hançerini Flatyos'a sapladı. Ardından Savcı Bey de "Bay Hoca'm, yiğidim için…" dedi ve düşmanına öldürücü darbeyi vurdu.

Yarasının ölümcül olduğunu fark eden Flatyos'un son sözleri "Ah intikam… Ne tatlı bir düş… Uyanmak istemediğim bir rüya… Tadı damağımdan hiç çıkmayacak bir lezzet…" oldu. Flatyos'un ölümünün ardından Lena Hatun ve Savcı Bey gözyaşlarına hâkim olamadı.

Bayhoca şehit oluyor! BAYHOCA ŞEHİT OLUYOR!

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