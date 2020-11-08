MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir. Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar. Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

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MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir?

Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir?

Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?

Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır?

Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?