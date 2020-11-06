Müge Anlı’nın yardım eli tüm Türkiye’ye uzanıyor! Depremzedeler için rekor bağış

BEŞ GÜN İÇİNDE 7 MİLYON 898 BİN YARDIM TOPLADI!

Müge Anlı, Pazartesi günü canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulunmuştu.

Yayın esnasında toplanan her bağış bir umut olurken, yayın sonunda rekor bir bağışa imza atılarak Pazartesi günü toplam 3 Milyon 134 Bin 770 TL toplanmıştı. Bugün ise beş günün sonunda 7 Milyon 898 Bin TL toplanarak bir rekora daha imza attı.

Ayrıca yaklaşık bir yıldır Kızılay'la Müge Anlı ve Dostları Aşevi kampanyasını yürüten Anlı izleyicilerinin ve sevenlerinin desteğiyle toplamda 18 Milyon Liraya yakın bağış toplayarak izleyicileriyle birlikte çıktığı iyilik yolunda "Müge Anlı ve Dostları Aşevi Filosu" kuracağının sözünü verdi.