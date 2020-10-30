Son dakika: FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti!

Uzun süredir tedavi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Dilay Kemer uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker olarak görev almıştı.

ACI HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURDULAR

Dilay Kemer'in ailesi acı haberi Instagram hesabından "Biricik kızımızı canımızı Dilayımızı kaybettik malesef!" şeklinde duyurdu.

Dilay Kemer kimdir?

1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. 2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev aldı.