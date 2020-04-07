Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yeni bölümüyle ATV'de
ATV ekranında yaptığı programlarla insanları İslami konularda bilgilendiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 9 Nisan Perşembe günü yayına gelecek yeni bölümüyle, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya devam edecek.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.
Dosta Doğru programının 9 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek bölümünde ise,
Bela ve musibetlerin sebebi nedir?
Yüce Allah insanları uyarıyor mu?
Peygamber Efendimiz zor dönemlerde yüce Allah'a nasıl dua etmiştir? konuları ele alınacak.
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