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Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yeni bölümüyle ATV'de

MEDYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU YENİ BÖLÜMÜYLE ATV'DE

ATV ekranında yaptığı programlarla insanları İslami konularda bilgilendiren Prof. Dr. , 9 Nisan Perşembe günü yayına gelecek yeni bölümüyle, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya devam edecek.

Prof. Dr. ile sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Dosta Doğru programının 9 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek bölümünde ise,

Bela ve musibetlerin sebebi nedir?

Yüce Allah insanları uyarıyor mu?

Peygamber Efendimiz zor dönemlerde yüce Allah'a nasıl dua etmiştir? konuları ele alınacak.

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Nihat Hatipoğlu canlı yayında okudu! İşte depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua |Video NİHAT HATİPOĞLU CANLI YAYINDA OKUDU! İŞTE DEPREME VE AFETLERE KARŞI OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA |VİDEO

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