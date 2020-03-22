Gel Dese Aşk 3. bölüm izle! | Gel Dese Aşk yeni bölüm izle
Gel Dese Aşk 3. bölüm canlı izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm izle! | ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk diziseverler tarafından büyük beğeni aldı. Diziseverler, Gel Dese Aşk 3. bölüm izleme yollarını araştırıyor. Dizide bu hafta, Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir. Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir. İşte Gel Dese Aşk 3. bölüm izleme linki...
Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm tek parça izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm izle | ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Gel Dese Aşk, ilk bölümünden itibaren reyting rekorlarını kırmayı başardı. 3. yeni bölümünü merakla bekleyen diziseverler Gel Dese Aşk izleme linkini aramaya başladı. Gel Dese Aşk dizisinde bu hafta; Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir. Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.
Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir. Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü. Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.
Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.
GEL DESE AŞK 3. YENİ BÖLÜM İZLE
GEL DESE AŞK DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin'e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar'ı partide görünce iyice paranoyaklaşır. Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar'ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur. Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer. Özellikle Yasemin, Derin'in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar'ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar'ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.
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