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Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

15. bölüm ! ATV’nin sevilen dizisi tek parça canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen , Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. , Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, 'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. İşte, Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izleme ekranı!

15. yeni bölüm ! ATV'nin merakla takip edilen dizisi canlı izle! Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta, . Balgay'ı tuzağa düşüren , intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi 'in kurtarabilecek mi? iyileşebilecek mi? Osman Bey, 'den nasıl hesap soracak? ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak? Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BU HAFTA!
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?


KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

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