Yıldız Tilbe sessizliğini bozdu: "Sözler bana ait değil"
Sosyal medyada alevlenen Yıldız Tilbe - Hülya Avşar tartışmasına Yıldız Tilbe’den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, kendisine atfedilen sert sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar arasındaki "çirkinlik" polemiği üzerine Tilbe'den açıklama geldi. İddiaların hızla yayılmasının ardından her iki ünlü isimden de açıklama geldi.
İddiaya göre; Avşar'ın Tilbe'ye "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" gibi sözler sarf ettiği ve Tilbe'nin de benzer şekilde cevap verdiği öne sürüldü.
Sosyal medyada gündeme gelen sözlerin kendisine ait olmadığını belirten Tilbe, söz konusu yorumların yanlış ve eski bir olaydan çarpıtılarak bugüne taşındığını dile getirdi.
"DOĞRU BULMUYORUM"
Yıldız Tilbe, kendisine atfedilen ifadeleri net bir dille reddetti.
Tilbe, "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum." dedi.
TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU
Bu gelişmenin ardından Hülya Avşar da Tilbe'nin paylaşımına bir kalp emojisi bırakarak tepki verdiği görüldü.
