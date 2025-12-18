18 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Yıldız Tilbe sessizliğini bozdu: "Sözler bana ait değil"

Yıldız Tilbe sessizliğini bozdu: "Sözler bana ait değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 15:14
Yıldız Tilbe sessizliğini bozdu: Sözler bana ait değil

Sosyal medyada alevlenen Yıldız Tilbe - Hülya Avşar tartışmasına Yıldız Tilbe’den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, kendisine atfedilen sert sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar arasındaki "çirkinlik" polemiği üzerine Tilbe'den açıklama geldi. İddiaların hızla yayılmasının ardından her iki ünlü isimden de açıklama geldi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

İddiaya göre; Avşar'ın Tilbe'ye "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" gibi sözler sarf ettiği ve Tilbe'nin de benzer şekilde cevap verdiği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündeme gelen sözlerin kendisine ait olmadığını belirten Tilbe, söz konusu yorumların yanlış ve eski bir olaydan çarpıtılarak bugüne taşındığını dile getirdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"DOĞRU BULMUYORUM"

Yıldız Tilbe, kendisine atfedilen ifadeleri net bir dille reddetti.

Tilbe, "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum." dedi.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Bu gelişmenin ardından Hülya Avşar da Tilbe'nin paylaşımına bir kalp emojisi bırakarak tepki verdiği görüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör