Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Berrak Tüzünataç ifade için adliyede

(Foto: İHA)

Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı.

19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Berrak Tüzünataç ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade öncesi bir süre koridorda bekleyen Tüzünataç basın mensuplarına el sallamayı ihmal etmedi.