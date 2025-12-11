Yaş farkı dikkat çekti! Tuba Ünsal genç sevgilisiyle böyle görüntülendi
Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren Tuba Ünsal, özel hayatıyla da maagzin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, katıldığı bir davette kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı.
Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki performansıyla ekranlarda izlediğimiz Tuba Ünsal, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.
Geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrası duygusal iyileşmeye destek vermeyi amaçlayan "Kırık Kalpler Atölyesi" programını duyuran Ünsal, yine magazin manşetlerinde kendine geniş yer buldu.
Ünlü oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden bir kızı, Mirgün Cabas ile evliliğinden ise bir oğlu bulunuyor. Ünsal'ın aşk hayatı yıllardır olduğu gibi son dönemde de merak konusu olmaya devam ediyor.
YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ
42 yaşındaki Tuba Ünsal'ın adı bir süredir 33 yaşındaki Emir Ulusoy ile anılıyordu. İkilinin haklarında çıkan söylentileri doğrularcasına el ele görüntülenmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir davete birlikte katılan çift, gece boyunca samimi halleriyle dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğrafların ardından kullanıcılar, "Aşkın yaşı olmaz", "Çok yakışmışlar", yorumlarıyla çifte destek verdi.
