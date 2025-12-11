11 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Yaş farkı dikkat çekti! Tuba Ünsal genç sevgilisiyle böyle görüntülendi

Yaş farkı dikkat çekti! Tuba Ünsal genç sevgilisiyle böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 11:25 Güncelleme: 11.12.2025 11:30
Yaş farkı dikkat çekti! Tuba Ünsal genç sevgilisiyle böyle görüntülendi

Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren Tuba Ünsal, özel hayatıyla da maagzin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, katıldığı bir davette kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı.

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki performansıyla ekranlarda izlediğimiz Tuba Ünsal, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrası duygusal iyileşmeye destek vermeyi amaçlayan "Kırık Kalpler Atölyesi" programını duyuran Ünsal, yine magazin manşetlerinde kendine geniş yer buldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden bir kızı, Mirgün Cabas ile evliliğinden ise bir oğlu bulunuyor. Ünsal'ın aşk hayatı yıllardır olduğu gibi son dönemde de merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

42 yaşındaki Tuba Ünsal'ın adı bir süredir 33 yaşındaki Emir Ulusoy ile anılıyordu. İkilinin haklarında çıkan söylentileri doğrularcasına el ele görüntülenmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir davete birlikte katılan çift, gece boyunca samimi halleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğrafların ardından kullanıcılar, "Aşkın yaşı olmaz", "Çok yakışmışlar", yorumlarıyla çifte destek verdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör