Yaş farkı dikkat çekti! Tuba Ünsal genç sevgilisiyle böyle görüntülendi

Kaynak: Instagram

Ünlü oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden bir kızı, Mirgün Cabas ile evliliğinden ise bir oğlu bulunuyor. Ünsal'ın aşk hayatı yıllardır olduğu gibi son dönemde de merak konusu olmaya devam ediyor.