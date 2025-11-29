29 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 13:45 Güncelleme: 29.11.2025 15:10
Demet Akalın yıllar süren küslüğü bitirdi

Fatih Ürek'le yakın zamanda barışan Demet Akalın, "Kimseyle küs gitmek istemiyorum" diyerek dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra şarkıcı Berkay'la da barıştı. Ankara Havalimanı'nda gerçekleşen sürpriz buluşmada ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2021 yılında Ürek'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki göstermişti.

Ürek, Akalın için "Sürekli dedikodu yapıyor, milleti gömdüğünü de duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Katıldığı bir programda Fatih Ürek'in Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek ateş püskürüp Ürek'i adeta azarlamıştı.

Akalın için dedikoducu diyen Ürek "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSEYLE KÜS GİTMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz yıl da Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz " diyerek Ürek'e zeytin dalı uzatmıştı.

Fatih Ürek'in rahatsızlığını öğrenen ve aralarındaki küslüğün yakın zaman önce bittiğini söyleyen Akalın,"İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu.' Korkularından bahseden ünlü şarkıcı 'Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum." demişti.

Benzer bir durum Demet Akalın ile Berkay arasında da yaşanmıştı. İkili, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile hediye edilen saat nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşamış ve ağır sözler sarf etmişti.

BARIŞTILAR

Uzun yıllar süren küslük, Ankara Havalimanı'nda son buldu. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı; barışma sırasında Demet Akalın gözyaşlarına hâkim olamadı.

Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" ifadelerini kullandı.

