Demet Akalın yıllar süren küslüğü bitirdi

Ürek, Akalın için "Sürekli dedikodu yapıyor, milleti gömdüğünü de duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Katıldığı bir programda Fatih Ürek'in Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek ateş püskürüp Ürek'i adeta azarlamıştı.

Akalın için dedikoducu diyen Ürek "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.