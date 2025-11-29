29 Kasım 2025, Cumartesi
Brezilya'da korkunç ölüm: Ünlü aktör evinin çatısından düştü!

Brezilya'da korkunç ölüm: Ünlü aktör evinin çatısından düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 10:47
Brezilya’da korkunç ölüm: Ünlü aktör evinin çatısından düştü!

55 yaşındaki seslendirme sanatçısı Tony Germano, 26 Kasım Çarşamba günü geçirdiği trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Nickelodeon'un Nicky, Ricky, Dicky & Dawn ve Netflix'in Go, Dog, Go! dizilerindeki rolleriyle tanınan Brezilyalı tiyatro, film ve seslendirme sanatçısı Tony Germano, evinin çatısından düşerek ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

Germano'nun temsilcisi People dergisine yaptığı açıklamada, "Tony evinde düşerek yaralandı ve ne yazık ki yaralarından kurtulamadı. Bu acı dolu dönemde ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına saygı ve anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Tony, çalıştığı herkesi etkileyen özveri, cömertlik ve muazzam yetenekten oluşan bir miras bıraktı. Yokluğu derinden hissedilecek" ifadelerini kullandı.

Germano'nun yakın zamanda Sao Paulo'da yeni bir ev satın aldığı ve çatıda yapılan onarımları kontrol ederken kayıp düştüğü bildirildi.

