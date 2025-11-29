Brezilya’da korkunç ölüm: Ünlü aktör evinin çatısından düştü!

Germano'nun temsilcisi People dergisine yaptığı açıklamada, "Tony evinde düşerek yaralandı ve ne yazık ki yaralarından kurtulamadı. Bu acı dolu dönemde ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına saygı ve anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Tony, çalıştığı herkesi etkileyen özveri, cömertlik ve muazzam yetenekten oluşan bir miras bıraktı. Yokluğu derinden hissedilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram