Beste Kökdemir bebeğine kavuştu! Eşinden minik oğluyla ilk poz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 10:09
4 Temmuz'da dünyaevine giren Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift, heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: Instagram

Fazlı Erdinç Çatak yaptığı paylaşımla "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan insan, karım. Oğlumun annesi, seni çok seviyorum" diyerek baba olduğunu duyurdu.

Kaynak: Instagram

"SELAM BEN BABAN"

Fazlı Erdinç Çatak, doğumhanede yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından; "Doğdu Güneş'im" notuyla paylaştı.

Kaynak: Instagram

Ardından oğluyla ilk buluşma anında çekilen bir fotoğrafı da yayınlayan Çatak "Selam ben baban" ifadelerini kullandı.

