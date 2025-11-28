Beste Kökdemir bebeğine kavuştu! Eşinden minik oğluyla ilk poz
4 Temmuz'da dünyaevine giren Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift, heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Fazlı Erdinç Çatak yaptığı paylaşımla "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan insan, karım. Oğlumun annesi, seni çok seviyorum" diyerek baba olduğunu duyurdu.
"SELAM BEN BABAN"
Fazlı Erdinç Çatak, doğumhanede yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından; "Doğdu Güneş'im" notuyla paylaştı.
Ardından oğluyla ilk buluşma anında çekilen bir fotoğrafı da yayınlayan Çatak "Selam ben baban" ifadelerini kullandı.
