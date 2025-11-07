Berdan Mardini’ye sürpriz kutlama

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, 47. yaş gününü Rusya'da kutladı.

Çocuklarıyla birlikte Moskova'ya tatile giden Mardini, aile dostlarının kendisine yaptığı sürprizle büyük mutluluk yaşadı. Önce iki katlı pastasını kesen Mardini, ardından halay çekerek keyif dolu anlar yaşadı.

Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı karelere ise şu notu düştü:

"Bu sene doğum günümde çocuklarımla beraber Rusyada kıymetli dostum Temur ve ailesinin misafiriyiz. Geçen sene oğlunun düğününü yapmıştık, şimdi yeğenimizi seviyoruz şansı bahtı açık olsun inşallah. Mardini Kozmetikle ilgili de güzel anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. Sürpriz olsun. Dostum Temur ve ailesine bizi böyle güzel ağırladıkları için çok teşekkür ederim."

