Cristiano Ronaldo'nun oğlu ilk galibiyetini aldı! Tribünde sürpriz isim
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Jr., Antalya’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasında sahaya çıktı. Genç futbolcu, yeteneğiyle izleyenleri büyülerken, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Antalya'da düzenlenen U-16 hazırlık turnuvasında heyecan dolu anlar yaşandı. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada Portekiz ile Galler karşı karşıya gelirken, Portekiz'in genç yıldızı Cristiano Jr. sahaya çıktı.
Tribünlerde ise dikkat çeken isimler vardı. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ve ünlü model Georgina Rodriguez, genç futbolcuyu desteklemek için Antalya'ya geldi.
"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
Instagram hesabından Antalya'da peş peşe paylaşımlar yapan ve özel jetle şehre gelen Georgina Rodriguez, "Anne olmayı seviyorum. Büyük oğlumla çok gurur duyuyorum" dedi.
Tribünlerde 15 yaşındaki oğlunu büyük bir heyecanla izleyen Rodriguez ve Aveiro'nun samimi halleri objektiflere yansırken, Cristiano Jr.'ın performansı da beğeni topladı.
