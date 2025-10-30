Ajda Pekkan'dan sosyal medya tepkisi: "Cimri Ajda diyorlar"
Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, sahne performansları kadar kostümleriyle de adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçı, son açıklamasında kostümleriyle ilgili eleştirilere şaşırtıcı bir yanıt verdi.
Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, sahne kıyafetleri ve tarzına dair samimi açıklamalar yaptı.
"KENDİM ÇİZİYORUM"
"Kostümlerle ilgili bir dosyam var, içinde şarkı sözleri bile var" diyen Pekkan, resimle ilgilendiğini ve çoğu zaman sahne kıyafetlerini kendisinin çizdiğini anlattı:
"Model çizimleri yapıyorum. Çünkü resmi çok seviyorum ve kendi anatomimi iyi biliyorum. Nerede nasıl durmam gerektiğini, hangi açıdan düzgün görünürüm farkındayım. Bu yüzden çalıştığım tasarımcıları da biraz uğraştırıyorum. Dikiş çok önemli."
"BANA CİMRİ AJDA DİYORLAR"
Kıyafet seçiminde özenli olduğunu belirten Süperstar, "Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirirdim" diyerek geçmişe gönderme yaptı.
Günümüzde sosyal medyanın baskısından da dert yanan Pekkan, şu sözlerle devam etti:
"Artık bir gün aynı kıyafeti giydiğinizde hemen 'Bak cimri Ajda, yine aynı kıyafeti giymiş' diyorlar. Haftada bir kostüm değiştirmezsem hemen etiketliyorlar."
