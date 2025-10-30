Ajda Pekkan'dan sosyal medya tepkisi: "Cimri Ajda diyorlar"

Kaynak: Instagram

"KENDİM ÇİZİYORUM"

"Kostümlerle ilgili bir dosyam var, içinde şarkı sözleri bile var" diyen Pekkan, resimle ilgilendiğini ve çoğu zaman sahne kıyafetlerini kendisinin çizdiğini anlattı:

"Model çizimleri yapıyorum. Çünkü resmi çok seviyorum ve kendi anatomimi iyi biliyorum. Nerede nasıl durmam gerektiğini, hangi açıdan düzgün görünürüm farkındayım. Bu yüzden çalıştığım tasarımcıları da biraz uğraştırıyorum. Dikiş çok önemli."