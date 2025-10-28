28 Ekim 2025, Salı
17 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran isyan etti: "Çocuklarımı göremiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 14:00
Bir dönemin en popüler mankenlerinden Güzide Duran, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan sevgilisi Fikret Orman ile evlilik yoluna giren Duran, şimdi de çocuklarını göremediğini söyleyerek isyan etti.

Ünlü manken Güzide Duran, 17 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma sürecindeyken iş insanı Fikret Orman'la yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Duran, bu süreçte çocuklarından uzak kaldığını ve onları göremediğini sık sık dile getiriyor.

"ROMA'DAYDIM AMA GÖREMEDİM"

Ünlü manken son olarak bir AVM'de görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Duran, çocuklarıyla ilgili duygularını dile getirdi.

"Çocuklarım için Roma'daydım ama maalesef görüşemedik" açıklamasını yapan ünlü model sözleriyle dikkat çekti.

